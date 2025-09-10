Pogoda na jutro - czwartek, 11.09. Deszczowy front przemierzy kraj

10 września 2025, 19:20
Źródło:
tvnmeteo.pl
Pogoda na noc
Pogoda na noctvnmeteo.pl
wideo 2/5
Pogoda na jutro

Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 11.09. W nocy nad Polską będzie wędrować strefa ciągłych opadów deszczu. W dzień również ma obficie padać. Termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie.

PogodaDługoterminowaWeekend

W nocy strefa ciągłych, a miejscami ulewnych opadów deszczu będzie przemieszczać się z południowego zachodu w głąb kraju. Przy zachodniej granicy mogą wystąpić pojedyncze burze. Do rana nie będzie padać jedynie na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza w Poznaniu i Krakowie do 17 st. C w Lublinie. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Pogoda na noc
Pogoda na noctvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 11.09

W czwartek strefa ciągłych, miejscami ulewnych opadów deszczu rano i przed południem będzie rozciągać się nad północną, środkową i wschodnią Polską. W ciągu dnia opady zaczną powoli odsuwać się na wschód, gdzie utrzymają się do wieczora. W pozostałych regionach będzie się stopniowo przejaśniać i wypogadzać, ale mimo to nie można wykluczyć przelotnych opadów deszczu w wilgotnym powietrzu napływającym już za frontem. Przy zachodniej granicy oraz w Tatrach, Bieszczadach i Beskidach istnieje niewielkie prawdopodobieństwo pojawienia się burzy. Termometry wskażą maksymalnie od 18 st. C w Olsztynie do 23 st. C w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę. Będzie zmieniać kierunek na zachodni.

Prognoza pogody na czwartek
Prognoza pogody na czwartektvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 60 do 90 procent. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek
Warunki biometeo w czwartektvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura minimalna powietrza nie spadnie poniżej 16 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać - o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie początkowo będzie pochmurno i deszczowo. Po południu prognozowany jest zanik opadów i przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi stopniowy wzrost zachmurzenia aż do pojawienia się opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy co najmniej 14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać - o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu początkowo będzie pochmurno i deszczowo, a po południu spodziewany jest zanik opadów, przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 21 st. C. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany, z zachodu. Ciśnienie będzie spadać - w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie spodziewany jest wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać - o północy osiągnie ono wartość 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem w ciągu dnia będzie zasnute chmurami. Poza tym popada deszcz. Po południu spodziewany jest zanik opadów i przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać - w południe osiągnie wartość 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno i deszczowo. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 16 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, z różnych kierunków. Ciśnienie będzie spadać - o północy osiągnie ono 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany z zachodu. Ciśnienie będzie spadać - w południe osiągnie wartość 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc w Krakowie prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia, a wraz z nim opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 14 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, o północy osiągając wartość 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek niebo nad Krakowem będzie pochmurne, może również spaść deszcz. Po południu spodziewane są przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 21 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, chwilami dość silny z zachodu. Ciśnienie powoli spada - w południe wyniesie 982 hPa.

Warunki drogowe w czwartek
Warunki drogowe w czwartektvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax/Shutterstock

pogodaprognoza pogodyprognozaulewy
Pozostałe wiadomości

Najbliższy czas przyniesie wielu regionom kraju intensywne opady deszczu. Będą one związane z frontem, który przemieści się nad Polską. W weekend aura się uspokoi, ale nadal ma padać.

Nadciągają ulewy. Co przyniesie weekend?

Nadciągają ulewy. Co przyniesie weekend?

10 września 2025, 15:04
Źródło:
tvnmeteo.pl

W próbkach skały, która pochodziła z Marsa, a dokładniej z krateru Jezero, naukowcy wykryli potencjalne ślady starożytnego życia mikrobiologicznego.

Życie na Marsie? Znaleziono jeden z najlepszych dotychczas dowodów

Życie na Marsie? Znaleziono jeden z najlepszych dotychczas dowodów

10 września 2025, 18:25
Źródło:
Reuters, msn.com

Obfite opady deszczu nawiedziły południowe regiony Pakistanu. Trudna sytuacja panuje w Karaczi, stolicy kraju, w której wiele budynków i dróg zostało zalanych. - To niepokojąca sytuacja - powiedział mieszkaniec Karaczi.

1,6 miliona osób zagrożonych powodzią

1,6 miliona osób zagrożonych powodzią

10 września 2025, 17:23
Źródło:
Reuters, dawn.com, tribune.com.pk, PAP

Co najmniej sześć osób zginęło w wyniku powodzi, jaka nawiedziła indonezyjską wyspę Bali. Kataklizm spowodował między innymi zawalenie się dwóch budynków w mieście Denpasar. Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Powódź na wyspie Bali. Służby informują o ofiarach

Powódź na wyspie Bali. Służby informują o ofiarach

10 września 2025, 10:26
Źródło:
Reuters

Ulewne deszcze i wichury nawiedziły hiszpańską Majorkę. Spowodowały, że część wyspy została podtopiona. Gwałtowna aura doprowadziła do utrudnień w ruchu lotniczym.

Wiało tak, że oderwało balustradę

Wiało tak, że oderwało balustradę

10 września 2025, 16:03
Źródło:
Enex, Ultima Hora

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ulewami i porywistym wiatrem. W kilku województwach obowiązują żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Ostrzeżenia IMGW. Tu będzie najmocniej padać

Ostrzeżenia IMGW. Tu będzie najmocniej padać

10 września 2025, 7:12
Aktualizacja: 10 września 2025, 15:16
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Naukowcy opublikowali nowe zdjęcie obiektu międzygwiezdnego 3I/ATLAS. Widać na nim, jak w pobliżu ciała niebieskiego powstaje charakterystyczny warkocz. Wcześniej pojawiały się teorie, że obiekt może być statkiem obcych.

Podejrzewano, że to statek obcych. Teraz wytwarza warkocz

Podejrzewano, że to statek obcych. Teraz wytwarza warkocz

10 września 2025, 14:00
Źródło:
Livescience.com

Atlantyk zaskakuje ciszą w samym szczycie sezonu huraganowego. Po raz pierwszy od prawie dekady w pierwszych dniach września nie pojawił się na nim żaden aktywny cyklon tropikalny. Eksperci ostrzegają jednak, by nie dać się zwieść pozorom, bo najbardziej niebezpieczne zjawiska wciąż mogą nadejść jesienią.

Zaskakująca cisza na Atlantyku

Zaskakująca cisza na Atlantyku

10 września 2025, 12:51
Źródło:
CNN

Szczepionka przeciwko chlamydii koali po raz pierwszy została dopuszczona do powszechnego stosowania. Według naukowców preparat może powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby, która dziesiątkuje populację tego gatunku w Australii. Prace nad szczepionką trwały ponad dekadę.

Ta szczepionka może uchronić koale przed wyginięciem

Ta szczepionka może uchronić koale przed wyginięciem

10 września 2025, 12:25
Źródło:
BBC, UniSC

Naukowcy z Singapuru opracowali pierwszy na świecie filtr słoneczny stworzony na bazie pyłku kwiatów kamelii. Eksperymenty wykazały, że preparat jest równie skuteczny, jak dostępne w sprzedaży kremy z filtrem UV. Jednak w przeciwieństwie do nich nie jest szkodliwy dla środowiska.

Pierwszy na świecie filtr słoneczny z pyłku kwiatów

Pierwszy na świecie filtr słoneczny z pyłku kwiatów

10 września 2025, 8:56
Źródło:
PAP

Prognoza długoterminowa IMGW na nadchodzące miesiące. Co przyniesie nam jesień i początek zimy? Sprawdź najnowsze prognozy na październik, listopad i grudzień 2025 oraz styczeń 2026 roku.

Prognoza długoterminowa IMGW. Co mówi prognoza na zimę 2025/2026?

Prognoza długoterminowa IMGW. Co mówi prognoza na zimę 2025/2026?

9 września 2025, 14:36
Źródło:
IMGW

Sygnał GRB 250702B wywołał zdumienie wśród astronomów. Zarejestrowany na początku lipca tego roku wybuch promieniowania gamma trwał od 100 do 1000 razy dłużej niż większość tego typu zjawisk. Co więcej, powtórzył się kilkukrotnie, co nigdy wcześniej nie zostało zaobserwowane.

Nigdy wcześniej nie zarejestrowano takiego rozbłysku

Nigdy wcześniej nie zarejestrowano takiego rozbłysku

9 września 2025, 18:03
Źródło:
PAP, ESO

Niecodzienny gość zaskoczył mieszkańców Utrechtu. W miejskich kanałach pojawiła się foka, która przyciągnęła tłumy zaciekawionych osób.

"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"

"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"

9 września 2025, 22:03
Źródło:
Enex

Przez zachodnie Niemcy przeszły silne ulewy, które zalały drogi i budynki. Niektórzy mieszkańcy byli zmuszeni opuścić swoje domy.

Ulewy u naszych sąsiadów podtopiły miasta

Ulewy u naszych sąsiadów podtopiły miasta

9 września 2025, 17:41
Źródło:
Bild, fr.de

Noc z poniedziałku na wtorek była trudna dla mieszkańców południowego Luksemburga. Zmagano się z intensywnymi opadami, które zmieniły ulice w rwące potoki. Strażacy przeprowadzili setki interwencji, obowiązywały pogodowe alarmy najwyższego stopnia.

Woda porywała auta, te lądowały w ogrodach

Woda porywała auta, te lądowały w ogrodach

9 września 2025, 13:39
Źródło:
ENEX, Infos.rtl.lu

Ważący około 140 kilogramów dzik roztrzaskał szybę i wdarł się do domu położonego w hrabstwie Lee na Florydzie. Jak poinformowali policjanci, zwierzę wpadło w szał i siało spustoszenie.

Dzik rozbił szybę i wdarł się do domu. Nagranie

Dzik rozbił szybę i wdarł się do domu. Nagranie

9 września 2025, 10:46
Źródło:
13abc.com,WFTX

Burze przetoczyły się w poniedziałek przez Polskę. W związku z trudną sytuacją pogodową strażacy interweniowali ponad 400 razy. Ich działania polegały głównie na usuwaniu połamanych gałęzi i wypompowywaniu wody z zalanych terenów. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Małopolsce.

"Wody było po kolana". Powalone drzewa, setki interwencji

"Wody było po kolana". Powalone drzewa, setki interwencji

8 września 2025, 17:09
Aktualizacja: 9 września 2025, 7:29
Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl, powiatsuski24.pl, TVN24

Trzęsienie ziemi odnotowano we wtorek tuż po północy w pobliżu greckiej wyspy Eubea. Miało magnitudę 5,2. Wstrząsy odczuwalne były w Atenach.

Trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne w Atenach

Trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne w Atenach

9 września 2025, 8:25
Źródło:
USGS, ekathimerini.com, greekreporter.com, Reuters

Lej kondensacyjny został zaobserwowany w Marklowicach (woj. śląskie) podczas poniedziałkowej burzy. Nie była to jednak typowa trąba powietrzna, tworząca się wysoko nad naszymi głowami.

Nietypowy lej zawirował nad Górnym Śląskiem

Nietypowy lej zawirował nad Górnym Śląskiem

8 września 2025, 22:02
Źródło:
Polscy Łowcy Burz, tvnmeteo.pl

Owady masowo giną nie tylko w miejscach zamieszkanych przez ludzi. Badając niemal nietknięte przez człowieka łąki w Kolorado, amerykański naukowiec odkrył, że liczebność insektów także drastycznie spada. Zasugerował, co może być tego przyczyną.

Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną

Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną

9 września 2025, 8:49
Źródło:
phys.org, ESA Journals

Pies policyjny, który wabił się Archer, zmarł w nagrzanym radiowozie. - Można było uniknąć tej tragedii - powiedział Reed Mahuna, tymczasowy komendant Hawajskiego Departamentu Policji.

Pies zmarł w nagrzanym radiowozie. "Był naszym partnerem, obrońcą"

Pies zmarł w nagrzanym radiowozie. "Był naszym partnerem, obrońcą"

8 września 2025, 18:54
Źródło:
Hawaiʻi Police Department, WSAW

W poniedziałek w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Jak poinformowała straż pożarna, przypuszczalną przyczyną było trafienie piorunem.

Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun

Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun

8 września 2025, 14:59
Źródło:
KM PSP Dąbrowa Górnicza, tvnmeteo.pl

Zapora położona w południowej części Meksyku przekroczyła swoją maksymalną pojemność. Z powodu zagrożenia powodzią władze zarządziły ewakuację mieszkańców okolicznych terenów.

Woda wylewa się z zapory, jest ryzyko powodzi. Nagranie

Woda wylewa się z zapory, jest ryzyko powodzi. Nagranie

8 września 2025, 13:02
Źródło:
Reuters, elimparcial.com

Prawie 30 stopni Celsjusza wskażą termometry na południu Polski. Czego jeszcze spodziewać się w kolejnych 16 dniach w pogodzie? Autorską prognozę długoterminową na najbliższy czas przygotował nasz synoptyk i prezenter Tomasz Wasilewski. Sprawdź, czego się spodziewać.

Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

7 września 2025, 12:45
Źródło:
tvnmeteo.pl