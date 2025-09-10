Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 11.09. W nocy nad Polską będzie wędrować strefa ciągłych opadów deszczu. W dzień również ma obficie padać. Termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy strefa ciągłych, a miejscami ulewnych opadów deszczu będzie przemieszczać się z południowego zachodu w głąb kraju. Przy zachodniej granicy mogą wystąpić pojedyncze burze. Do rana nie będzie padać jedynie na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza w Poznaniu i Krakowie do 17 st. C w Lublinie. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 11.09

W czwartek strefa ciągłych, miejscami ulewnych opadów deszczu rano i przed południem będzie rozciągać się nad północną, środkową i wschodnią Polską. W ciągu dnia opady zaczną powoli odsuwać się na wschód, gdzie utrzymają się do wieczora. W pozostałych regionach będzie się stopniowo przejaśniać i wypogadzać, ale mimo to nie można wykluczyć przelotnych opadów deszczu w wilgotnym powietrzu napływającym już za frontem. Przy zachodniej granicy oraz w Tatrach, Bieszczadach i Beskidach istnieje niewielkie prawdopodobieństwo pojawienia się burzy. Termometry wskażą maksymalnie od 18 st. C w Olsztynie do 23 st. C w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę. Będzie zmieniać kierunek na zachodni.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 60 do 90 procent. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura minimalna powietrza nie spadnie poniżej 16 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać - o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie początkowo będzie pochmurno i deszczowo. Po południu prognozowany jest zanik opadów i przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi stopniowy wzrost zachmurzenia aż do pojawienia się opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy co najmniej 14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać - o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu początkowo będzie pochmurno i deszczowo, a po południu spodziewany jest zanik opadów, przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 21 st. C. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany, z zachodu. Ciśnienie będzie spadać - w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie spodziewany jest wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać - o północy osiągnie ono wartość 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem w ciągu dnia będzie zasnute chmurami. Poza tym popada deszcz. Po południu spodziewany jest zanik opadów i przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać - w południe osiągnie wartość 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno i deszczowo. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 16 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, z różnych kierunków. Ciśnienie będzie spadać - o północy osiągnie ono 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany z zachodu. Ciśnienie będzie spadać - w południe osiągnie wartość 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc w Krakowie prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia, a wraz z nim opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 14 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, o północy osiągając wartość 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek niebo nad Krakowem będzie pochmurne, może również spaść deszcz. Po południu spodziewane są przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 21 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, chwilami dość silny z zachodu. Ciśnienie powoli spada - w południe wyniesie 982 hPa.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl