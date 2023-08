Pogoda na jutro - czwartek 10.08. U niektórych burze, u innych słońce

W nocy na Pomorzu, Podlasiu, wschodnim Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce pojawią się słabe, przelotne opady deszczu rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy, zachodni.

Pogoda na czwartek 10.08

W ciągu dnia deszcz słabo popada, do 1 l/mkw., w rejonie Pomorza. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu pojawią się burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach aura będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.