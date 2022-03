Pogoda na jutro - czwartek 10.03. W nocy do 10 stopni mrozu, dzień też z ujemnymi wartościami

Noc w całym kraju będzie mroźna, z temperaturą spadającą nawet do -10 stopni Celsjusza. Czwartek zapowiada się na ogół słonecznie, a termometry wskażą maksymalnie od -2 do 6 stopni.

Nocą będzie początkowo pochmurno na południu i zachodzie kraju. Następnie rozpogodzi się we wszystkich regionach. Miejscami mogą wystąpić słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -1 st. C w rejonie Zatoki Szczecińskiej . Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, na ogół wschodni.