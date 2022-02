Pogoda na jutro - czwartek 10.02. Wir niżowy Sarai będzie wpływał na aurę

Pogoda na jutro. Czwartek prawie w całym kraju upłynie z opadami deszczu lub mżawki. Aura dopisze jedynie w południowych regionach. Wiatr w porywach sięgnie 60 kilometrów na godzinę.

Na pogodę w Polsce wpływa wir niżowy Sarai z centrum nad Morzem Norweskim. Nad krajem będą przemieszczać się związane z nim fronty chłodny i ciepły, które przyniosą chmury i opady deszczu. Tylko w południowych regionach w czwartek można liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia, szczególnie w górach, gdyż ta część kraju znajdzie się na skraju wyżu znad południowej Europy. Z zachodu napływa ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia polarnego.

Pogoda na noc

W nocy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami na południowym zachodzie kraju. Na północy, wschodzie i w centrum słabo popada deszcz - do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek

Za dnia przejaśnienia pojawią się w południowej części kraju. Dla Śląska, Małopolski i Podkarpacia synoptycy nie prognozują opadów, w pozostałych miejscach natomiast będzie pochmurno z okresowymi opadami deszczu lub mżawki do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 80-90 procent, przy czym najwyższa będzie na północy i w centrum kraju. Mieszkańcy północnych i wschodnich regionów odczują chłód, a pozostali - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na przeważającym obszarze Polski okażą się niekorzystne, jedynie w pasie południowym będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, okresami deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, okresami deszcz lub mżawka. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno, okresami deszcz. Temperatura spadnie minimalnie do 3 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno, okresami deszcz lub mżawka. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno, okresami deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno, okresami deszcz lub mżawka. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do 7 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa.

