W nocy na zachodzie kraju dopisze pogodna aura. W pozostałych regionach będzie pochmurno ze słabymi, lokalnie umiarkowanymi opadami deszczu, których suma wyniesie od 10 litrów na metr kwadratowy do 20-30 l/mkw. na południu kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 10-12 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 13-14 st. C na wschodzie Polski. Zawieje wiatr umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda na jutro - czwartek 10.07

W czwartek na północy i zachodzie kraju wystąpi umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Poza tym lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu do 2-5 l/mkw. Może też zagrzmieć. Na wschodzie Polski będzie pochmurno i tam prognozowane są słabe i umiarkowane, ciągłe opady rzędu 2-10 l/mkw., lokalnie 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na wschodzie, przez 21-22 st. C w centrum, do 23-24 st. C na zachodzie. Zawieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni.