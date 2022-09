Pogoda na jutro - czwartek 08.09. Do części kraju dotrze gorąco. Będzie aż 28 stopni w cieniu

Co mówi nam prognoza pogody na najbliższe godziny? Ta noc w części kraju będzie zimna. Czwartek 08.09 na dużym obszarze Polski zapowiada się bardzo ciepło, aurę za to zacznie psuć front atmosferyczny.

W nocy na wschodzie i w centrum kraju będzie pogodnie. W zachodnich regionach niebo bardziej się zachmurzy i pojawią się tam opady deszczu rzędu 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Ziemi Lubuskiej oraz częściowo na Dolnym Śląsku lokalnie możliwe są burze z opadami do 10-15 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, tylko podczas burz okaże się silny.

Pogoda na czwartek 08.09

Dzień we wschodniej części kraju przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie, południu i w centrum będzie ono rosnąć do dużego. W południowych i zachodnich regionach Polski wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw. oraz burze z sumą opadów do 20 l/mkw. i porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na południu. W rejonie Śląska i Opolszczyzny temperatura lokalnie może jednak dojść do 28 st. C. Wiatr powieje z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego. Będzie umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, osiągając w porywach do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia najniższa będzie w pasie od Pomorza Zachodniego, przez Kujawy, po Mazowsze, Lubelszczyznę i Podkarpacie, gdzie sięgnie 50 procent. W pozostałych regionach znajdzie się na poziomie od 60 do 80 procent. Mieszkańcy Warmii i Mazur oraz Podlasia odczują chłód, na południowym zachodzie i częściowo na południu kraju będzie odczuwalne ciepło, a poza tym - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w zachodnich i południowych regionach okażą się niekorzystne, na pozostałym obszarze Polski będą neutralne lub korzystne.

Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1005 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w czwartek mogą spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia wzrastającego do dużego. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowana jest pogodna aura. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian, o północy osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W czwartek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni umiarkowane zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie małe i umiarkowanego, okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek mieszkańcy Poznania powinni spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia wzrastającego do dużego. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, pojawią się również przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 15 st. C. Wiatr będzie południowo- wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu upłynie z dużym zachmurzeniem. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje wschodni i południowo-wschodni, umiarkowany, w czasie burz silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek przyniesie w Krakowie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. Pod koniec dnia możliwa jest burza. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 983 hPa.

