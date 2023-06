Pogoda na jutro - czwartek 08.06. Gorąco, znów pojawią się burze

Czwartek, pierwszy dzień długiego weekendu, będzie gorący w wielu miejscach Polski. Na zachodzie temperatura zbliży się do 30 stopni Celsjusza. W niektórych regionach wystąpią burze z obfitymi opadami deszczu, gradem i silnymi porywami wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc na południowym wschodzie i południu kraju upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia z okresowymi opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Ziemi Lubuskiej, Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie wschodni i północny, słaby.

Pogoda na czwartek 08.08

W czwartek, w święto Bożego Ciała, w południowej i południowo-wschodniej Polsce kłębiaste zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać do dużego. Pojawią się tam przelotne opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw., a w niektórych miejscach wystąpią burze, podczas których spadnie do 30 l/mkw., możliwy jest też grad. Na pozostałym terenie kraju będzie panować pogodna aura.

Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Podkarpaciu, przez 27-28 st. C w środkowych regionach, do 29 st. C na zachodzie. Wiatr z kierunku wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, podczas burz silnie, w porywach sięgając 70-90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-80 procent. Mieszkańcy przeważającej części Polski odczują gorąco, na południowym wschodzie kraju będzie odczuwalne ciepło. Warunki biometeorologiczne w większości regionów okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie spada, w o północy barometry wskażą 1005 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na czwartek dla Warszawy prognozowane jest małe i umiarkowane kłębiaste zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni również upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w czwartek powinni spodziewać się małego i umiarkowanego kłębiastego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 15 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu przyniesie małe i umiarkowane kłębiaste zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Wystąpią również przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie upłynie z umiarkowanym i dużym kłębiastym zachmurzeniem. Pojawią sie także przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 989 hPa.

