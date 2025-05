Pogoda na jutro, czyli na czwartek 08.05. Noc w całym kraju zapowiada się pogodnie, ale mroźnie - miejscami termometry pokażą zaledwie -3 stopnie Celsjusza. W dzień na niebie pojawi się więcej chmur, ale będziemy mogli zostawić parasolki w domu.

W całym kraju noc zapowiada się pogodnie. Nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy od -3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 0 st. C w centrum do 4 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby, północny wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek 08.05

W czwartek niebo nad Polską przysłoni kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie, na wschodzie przejściowo wzrastające do całkowitego. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centralnych regionach do 14 st. C na zachodzie. Wiatr z kierunków północnych okaże się umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie od 30 do 50 procent. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie prognozowana jest pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby. O północy barometry pokażą 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka czwartek z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Umiarkowany, w porywach dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pogodnie zapowiada się noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Termometry wskażą minimalnie 1 st. C. Z północy powieje słaby wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie w czwartek pochmurne. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 10 st. C. Wiatr okaże się północno-wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny. Barometry wskażą w południe 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc będzie pogodna i bez opadów. Na termometrach zobaczymy 3 st. C. Północny wiatr okaże się słaby. O północy ciśnienie osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Umiarkowane i duże zachmurzenie wystąpi w czwartek w Poznaniu. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany wiatr, w porywach dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc upłynie we Wrocławiu pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego wschodu. Barometry o północy pokażą 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie w Krakowie pogodne niebo. Termometry wskażą 2 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w czwartek zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie bez opadów. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Powieje umiarkowany wiatr północno-wschodni. W południe barometry pokażą 988 hPa.

Autorka/Autor:ast

Źródło: tvnmeteo.pl