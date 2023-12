Pogoda na jutro - czwartek 07.12. Spadnie kilka centymetrów śniegu

Noc zapowiada się pochmurno ze słabymi opadami śniegu. Na zachodzie lokalnie pojawią się również opady deszczu ze śniegiem. Możliwe są marznące opady, które będą powodować gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -5 i 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -1 i 0 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, od zachodu skręcający na południowo-zachodni.

Pogoda na czwartek 07.12

Dzień we wschodniej i środkowej Polsce upłynie pod znakiem pochmurnej aury z zamgleniami i słabymi opadami śniegu, spadnie go od 1 do 5 centymetrów. W zachodniej części kraju będzie na ogół bez opadów, nie można jednak wykluczyć, że lokalnie popada marznący deszcz, zwłaszcza nad ranem i wieczorem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 i -2 st. C na Suwalszczyźnie do 0-1 st. C w rejonie Pomorza Zachodniego. Wiatr w większości kraju powieje z kierunku wschodniego, słabo i umiarkowanie, tylko w zachodnich regionach będzie zmienny i słaby.