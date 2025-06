Pogoda na jutro, czyli na czwartek 05.06. W nocy nad częścią Polski przechodzić ma aktywny front atmosferyczny, przynoszący ulewy i gwałtowne burze. Również w dzień w wielu regionach spodziewane są trudne warunki atmosferyczne.

W nocy w całej Polsce spodziewane jest kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie. Zachodnie, północne i środkowe regiony kraju znajdą się pod wpływem strefy deszczu i gwałtownych burz. Miejscami może spaść nawet 40 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 17 st. C w centrum, do 18 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Z kierunków południowych powieje umiarkowany wiatr, w burzach silny, z porywami rozwijającymi prędkość do 80-100 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek 05.06

W czwartek w Polsce prognozowane jest kłębiaste zachmurzenie, umiarkowane i duże. Lokalnie wystąpią przelotne opady do 5-25 l/mkw., miejscami także burze, szczególnie we wschodniej i południowej części kraju. Zjawiska w północno-wschodniej Polsce i na obszarach górskich przejściowo mogą być gwałtowne. Termometry wskażą od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, poprzez 25 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny z porywami do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 70 procent na południowym zachodzie do ponad 80 procent w północno-wschodniej Polsce. W większości regionów odczujemy komfort termiczny, tylko na południowym wschodzie będzie nam ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc upłynie pod znakiem kłębiastego, umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Okresami może popadać deszcz i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy 18 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, okresami deszczowo zapowiada się czwartek w Warszawie. Niewykluczone będą burze. Termometry pokażą do 26 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany, w burzach silny. W południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z okresowymi opadami deszczu. Może również zagrzmieć. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w burzy silny. Barometry wskażą o północy 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W czwartek niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie zachmurzone. Popada okresowy deszcz, może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Powieje umiarkowany, w burzy silny wiatr zachodni. Ciśnienie osiągnie w południe 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zapanuje kłębiaste, duże zachmurzenie, okresami również deszcz i gwałtowne burze. Termometry wskażą minimalnie 17 st. C. Umiarkowany, w burzy silny wiatr powieje z południowego zachodu. O północy na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek przyniesie w Poznaniu zachmurzenie kłębiaste. Popada deszcz, mogą wystąpić także burze. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 23 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w burzach silny. Barometry pokażą w południe 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna noc z okresowymi opadami deszczu i gwałtownymi burzami. Na termometrach zobaczymy minimum 16 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany, silny jedynie w burzy. O północy ciśnienie wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu czwartek zapowiada się pochmurno. Okresowo popada deszcz. Termometry pokażą do 24 st. C. Powieje umiarkowany wiatr zachodni. Na barometrach w południe zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy niebo nad Krakowem zasnuje umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry wskażą o północy 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie prognozowane jest kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady deszczu oraz burza z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie w południe osiągnie 982 hPa.

