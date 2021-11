Pogoda na jutro - czwartek 04.11. Opady deszczu i silny wiatr, na termometrach od 9 do 17 stopni

Pogoda na jutro. W czwartek przez Polskę przemieści się niż z opadami deszczu. W niektórych regionach kraju będzie padać ulewnie. Wiatr w porywach rozpędzi się nawet do 70 kilometrów na godzinę. Między północą a południem kraju wystąpi duża różnica temperatury.

Polska dostała się pod wpływ deszczowego wiru niżowego, którego centrum przemieszcza się znad Alp w stronę naszego kraju. W czwartek wir będzie wędrował nad zachodnimi regionami. Z kierunku południowego napłynie ciepłe powietrze, pochodzące znad Morza Śródziemnego, a tylko nad zachodnią część kraju wleje się chłód znad Atlantyku. W strefie ścierania się tak różnych mas powietrza uformują się grube deszczowe chmury niosące ulewy - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na noc ze środy na czwartek 03/04.11

Nocą od południa w głąb kraju będzie przemieszczać się strefa duże zachmurzenia z opadami deszczu. W południowych regionach spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy, a poza tym do 5 l/mkw. Jedynie na północy i wschodzie kraju nie powinno padać.

Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na czwartek 04.11

Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami deszczu w większości kraju rzędu 5-15 l/mkw. Na zachodzie i Pomorzu padać będzie intensywnie, do 40 l/mkw. Wysoko w Sudetach wystąpią opady śniegu z deszczem i śniegu, spadnie do 30 centymetrów. Przejaśnień można spodziewać się w pasie od Górnego Śląska i Małopolski po centrum kraju.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na północnym zachodzie, przez 14 st. C w centrum, do 17 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje z kierunku południowo-wschodniego, tylko na zachodzie z północy. Okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-70 km/h, szczególnie we wschodnich i północnych regionach kraju.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek 04.11

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie wysoka, na zachodzie i częściowo na północy Polski przekraczając 90 procent. Mieszkańcy całego kraju odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Początkowo pogodnie, później wzrost zachmurzenia do dużego. Nad ranem możliwe słabe opady deszczu. Temp. min. 6 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 997 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, przelotne opady deszczu. Temp. maks. 13 st. C. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pogodnie, nad ranem pochmurno i możliwe słabe opady deszczu. Temp. min. 3 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, o północy 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z opadami deszczu. Temp. maks. 11 st. C. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Początkowo pogodnie, później wzrost zachmurzenia do dużego i słabe opady deszczu. Temp. min. 6 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, o północy 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temp. maks. 12 st. C. Wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 987 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temp. min. 9 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, o północy 989 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temp. maks. 13 st. C. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, po południu okresami dość silny. Ciśnienie w południe spadnie do 984 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temp. min. 7 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, o północy 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Temp. maks. 17 st. C. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 977 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl