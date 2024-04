Pogoda na noc

W nocy w całym kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Miejscami spodziewane są opady do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy, a na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr we wschodniej części kraju okaże się północno-wschodni i umiarkowany, zaś w zachodniej połowie - zmienny z przewagą południowo-zachodniego, słaby.

Pogoda na jutro - czwartek 04.04

W czwartek w Polsce zapanuje duże zachmurzenie, a na południu przejściowo spodziewane są przejaśnienia i rozpogodzenia. W ciągu dnia może popadać deszcz do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych, na południowym zachodzie okresowo silniejszy i osiągający w porywach prędkość do 60 kilometrów na godzinę.