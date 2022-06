Pogoda na jutro - czwartek 02.06. Większość kraju z deszczem, może zagrzmieć. Temperatura do 23 stopni

W nocy w zachodniej części kraju i w województwach południowych wystąpią przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 11 st. C. na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni.

Pogoda na czwartek

Dzień na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce upłynie pod znakiem pogodnej aury i na ogół bez opadów. W pozostałych regionach wystąpią przelotne opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalne burze, w trakcie których spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu, a wiatr w porywach osiągnie do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego będzie wiać słabo i umiarkowanie.