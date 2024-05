Pogoda na noc

Pogodna noc spodziewana jest na obszarze całego kraju. Termometry wskażą od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centralnej Polsce do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, jedynie okresami dość silny, na zachodzie sięgający w porywach 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek 02.05

Czwartek zapowiada się pogodnie, tylko na zachodzie i południu w ciągu dnia pojawi się więcej chmur. Wieczorem na zachodnich i południowych krańcach Polski prognozowany jest słaby deszcz do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Podkarpaciu, poprzez 25 st. C w centrum kraju do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.