Pogoda na jutro - czwartek 01.02. W części kraju spadnie śnieg

Pogoda na jutro. Czwartek 01.02 zapowiada się nieprzyjemnie. Pojawią się opady deszczu i śniegu. Termometry wskażą dodatnie wartości, jednak za sprawą silnego wiatru będzie zimno.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce pojawią się opady deszczu, a w niektórych miejscach, zwłaszcza na północy kraju, przejściowo popada również śnieg. W województwie podkarpackim wystąpią marznące opady deszczu, które będą powodować gołoledź.

Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągający prędkość 40-80 kilometrów na godzinę, w strefie brzegowej powyżej 80 km/h. Powieje z kierunku południowo-zachodniego.

Pogoda na czwartek 01.02

W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W zachodniej Polsce pojawią się opady deszczu. W rejonie Podlasia spodziewać się należy opadów śniegu, a w pozostałych miejscach we wschodniej połowie kraju opady będą mieszane.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr o kierunku zachodnim okaże się umiarkowany i dość silny, w większości kraju okresami w porywach sięgający 40-60 km/h. Na północy rozpędzi się on do 60-80 km/h, a w strefie brzegowej w porywach przekroczy 80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w czwartek znajdzie się na poziomie około 90 procent. Mieszkańcy wszystkich regionów odczują zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z opadami deszcz i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1016 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Pojawią się też opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60-80 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w czwartek powinni spodziewać się dużego zachmurzenia z opadami deszczu i śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 993 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Wystąpią również przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na czwartek dla Warszawy prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu, przejściowo także śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl