Pogoda na jutro - 26.10. Przelotny deszcz, na Wybrzeżu silniejszy wiatr. Maksymalnie 15 stopni

Pogoda we wtorek 26.10 przyniesie nocą lokalne mgły i przygruntowe przymrozki, a za dnia lokalne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 15 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc 25/26.10: będzie pogodnie, lokalnie pojawią się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Lubelszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. We wschodniej części kraju możliwe są przygruntowe przymrozki do -3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami silniejszy, powieje z południowoego zachodu.