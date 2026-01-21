Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - 21.01. Zróżnicowana temperatura, w górach mocniej powieje

|
Mróz w Polsce
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Środa, 21.01, przyniesie słoneczną aurę. W Sudetach mocniej powieje, w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę. Aura neutralnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Środa upłynie pod znakiem słonecznej aury. Termometry pokażą maksymalnie od -8/-7 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -1/1 st. C w centrum, do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, lokalnie w porywach dość silny. W Sudetach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-174284
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 60-70 procent. W prawie całym kraju będzie chłodno, tylko mieszkańcy północno-wschodniej Polski odczują zimno. Warunki biometeo okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-174188
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie -5/-3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -7/-6 st. C. Wiał będzie wiatr południowy. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa przyniesie w Poznaniu dużo słońca. Temperatura maksymalna wyniesie 1-2 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się słonecznej środy. Termometry wskażą maksymalnie 3-4 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie aura będzie słoneczna. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1/0 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Klatka kluczowa-174209
Warunki drogowe w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
