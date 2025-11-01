Prognoza na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą na zachodzie i Pomorzu będzie pochmurno i spadnie do pięciu litrów na metr kwadratowy deszczu. Poza tym możemy się spodziewać przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Na północy będzie on okresowo dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - niedzielę, 2.11.

Na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na zachodzie kraju pojawią się dość obfite opady deszczu, którego spadnie do 10-20 l/mkw. Na północy i w centrum kraju okresami spadnie słabszy deszcz, którego suma wyniesie do 5 l/mkw. Poza tym opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Wilgotność powietrza na południowym zachodzie będzie wysoka i wyniesie powyżej 90 procent. W centrum i na północy Polski wyniesie ona 70 procent, a poniżej 70 procent - w południowo-wschodniej części kraju. Warunki biometeorologiczne na przeważającym obszarze Polski będą niekorzystne, neutralne jedynie na południowym wschodzie kraju.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy co najmniej 8 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Pod wieczór spadnie deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pochmurne z przejaśnieniami. Temperatura nie spadnie poniżej 8 st. C Powieje wiatr południowy, umiarkowany, Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdynia, Sopot będzie pochmurna. Okresami spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pochmurne. Nad ranem spadnie deszcz. Temperatura nie spadnie poniżej 9 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę aura będzie pochmurna, a okresami wystąpi deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie z przejaśnieniami. Na termometrach nie zobaczymy mniej niż 10 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu będzie pochmurna, okresami spadnie deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 15 st. C. Wiać będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy pogoda będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 6 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Pod wieczór spadnie deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 987 hPa.

