Pogoda na jutro - 16.03. Nocą sześć stopni mrozu, w dzień będzie słonecznie

Pogoda na jutro: w nocy miejscami ściśnie mróz, temperatura spadnie do -6 stopni Celsjusza. W środę będzie przeważnie słonecznie, a pogoda korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Zapowiada się pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza, przez -4 st. C na Podlasiu, do 3 st. C w rejonie Zatoki Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek 17.03

Czwartek upłynie na ogół pod znakiem słonecznej aury. Tylko na zachodzie prognozuje się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4-5 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni.

Warunki biometeo - czwartek 17.03

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie o północy sięgnie 1033 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 1035 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie -3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Barometry o północy pokażą 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Z południowego wschodu nadciągnie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe dojdzie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w południe dojdzie do 1023 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 12 st. C. Wiatr bedzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 1016 hPa.

