Prognoza na jesień 2022 dla Europy. Jaką pogodę przewidują Amerykanie

Europę tego lata nękają między innymi rekordowe upały i niszczycielskie pożary. Czy zmiana pory roku przyniesie poprawę sytuacji? Amerykańscy synoptycy przygotowali prognozę dotyczącą tego, co może wydarzyć się w pogodzie w Europie jesienią 2022 roku.

Lato 2022 przyniosło warunki pogodowe, które wpłynęły na wszystkie aspekty życia Europejczyków. Meteorolodzy z AccuWeather wydali przewidywania dotyczące pogody, jaka może nasz czekać jesienią.

Ciepło i sucho w Europie Środkowej i Zachodniej

Zdaniem Tylera Roysa, meteorologa z AccuWeather, aura cieplejsza niż zwykle będzie utrzymywać się w Europie Zachodniej i Środkowej przez większą część jesieni.

- Nadchodzący sezon będzie ciepły, Europejczyków czeka powolne przejście do normalnych temperatur - powiedział Roys. Ekspert przewiduje, że dominujący w miesiącach letnich obszar wysokiego ciśnienia, który doprowadził do ekstremalnych fal upałów, pozostanie na swoim "miejscu" przynajmniej przez pierwszą połowę jesieni. Przełoży się to na temperaturę wynoszącą średnio 1-2 stopnie Celsjusza powyżej średniej dla sporej części Europy Zachodniej i Środkowej.

W Londynie, gdzie 19 lipca padł historyczny rekord ciepła wynoszący około 40 st. C, prognozuje się na wrzesień nieco wyższą niż zazwyczaj temperaturę rzędu 16-21 st. C. Na termometrach wartości około 10 st. C mieszkańcy stolicy Wielkiej Brytanii zobaczą dopiero w listopadzie.

Paryż rozpocznie wrzesień z temperaturą wynoszącą 21-23 st. C, ale wartości te drastycznie spadną w październiku i listopadzie. W Madrycie na początku jesieni będzie około 27 st. C, za to w drugiej części sezonu temperatury spadną do 10-15 st. C.

Ekstremalna susza i pożary

Zdaniem meteorologów z AccuWeather, jesienna prognoza nie przewiduje takich opadów deszczu, które mogłyby zmniejszyć suszę w regionach najbardziej nią dotkniętych. W związku z tym od Półwyspu Iberyjskiego, aż po Francję i Włochy, a nawet po część Wielkiej Brytanii, sytuacja będzie trudna.

Przedłużająca się susza będzie nadal wywierać wpływ na dostawy żywności i wody, a także na transport towarów w całej Europie ze względu na bardzo niski poziom rzek. Ucierpi na tym również rolnictwo. Roys powiedział, że zbiory kukurydzy w Europie "będą jednymi z najniższych od lat, a może nawet jednymi z najniższych w ciągu ostatniej dekady, ze względu na to, jak sucho było w południowej Francji, północnych Włoszech i na Bałkanach".

Również pożary są ogromnym problemem tego lata. Meteorolodzy z AccuWeather przewidują, że utrzymujące się we wrześniu i październiku suche warunki przedłużą zagrożenie dla Półwyspu Iberyjskiego i Europy Południowej. - Pożary trawiące południe Europy zazwyczaj uspokajają się we wrześniu i na początku października, jednak w tym roku prawdopodobnie będą one trwały dużo dłużej ze względu na to, jak sucho było i będzie - wyjaśniał meteorolog z AccuWeather Alan Reppert.

Jednak nie wszędzie tak będzie. - Kraje nadbałtyckie otrzymały więcej opadów w ciągu ostatnich kilku miesięcy, więc pod względem pożarów, w porównaniu z resztą kontynentu, mogą czuć się bezpieczne - powiedziała Alyssa Smithmyer, meteorolożka.

Przewidywania na jesień 2022 tvnmeteo.pl za AccuWeather

Burzowo i deszczowo na północy Europy

Z przewidywań ekspertów z AccuWeather wynika, że jesienne burze pojawią się później niż zwykle w północnej części Europy. To "opóźnienie" jest związane z obszarem wysokiego ciśnienia, który ma się utrzymać jeszcze na początku jesieni.

Gdy jednak dojdzie do załamania pogody w drugiej połowie sezonu, w północnej części kontynentu - mówimy tu o Skandynawii i Wyspach Brytyjskich - będą występować częstsze opady, dojdzie także do ochłodzenia. Pod koniec listopada burzowa, chłodna aura może rozszerzyć się na kraje nadbałtyckie. Polskę czeka jesień z okresowymi opadami deszczu.

Jesień na Bałkanach i w Grecji

Najbardziej zróżnicowana pogoda w sezonie jesiennym spodziewana jest na południowym wschodzie kontynentu, w Grecji i na Bałkanach. Ta część Europy otrzymała tego lata trochę opadów, ale w kilku miejscach panuje też susza.

Roys przewiduje, że wczesna część jesieni w tym regionie Europy będzie charakteryzować się falami ciepła, a za nimi nadejdzie zmiana wzorca pogodowego. - Te obszary mogą spodziewać się wzrostu opadów w drugiej połowie jesieni - tłumaczył.

Autor:anw/map

Źródło: AccuWeather