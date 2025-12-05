Ciepło wdziera się do Polski. Czy święta mogą być białe?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: W części Rosji i Kanady panują wyjątkowe mrozy. Do naszej części Europy napływa z kolei ciepłe powietrze.

W połowie grudnia w Polsce nadal może być bardzo ciepło jak na końcówkę jesieni. Wszystko przez silne zaburzenie nad półkulą północną.

Meteorolodzy wciąż nie są pewni, kiedy - i jak głęboko - w grudniu wtłoczy się do nas zima. Jakie będzie to miało przełożenie na świąteczną aurę?

Kanadyjski serwis meteo informuje o najzimniejszym punkcie w rejonie bazy badawczej Eureka na Wyspie Ellesmere'a na terytorium Nunavut, gdzie temperatura spada poniżej -34 stopni. Europa znalazła się natomiast w strumieniu łagodniejszego powietrza. Jest wilgotno, pochmurnie i mało zimowo. Czy powiedzenie: "Barbara po wodzie, święta po lodzie" ma szanse znaleźć odbicie w rzeczywistości? W czwartek średnia temperatura w Polsce wzniosła się lekko ponad normę o około 1 st. C na zachodzie, 2 st. C w centrum, 4 st. C na wschodzie i około 8 st. C na Podkarpaciu. Czy w Boże Narodzenie tak samo odchyli się poniżej średniej? Jeszcze jakiś czas temu wyliczenia modeli meteorologicznych dawały szanse zimowej pogodzie w grudniu. Ostatnio jednak zmieniają prognozy, sygnalizując, że jęzory zimna będą nas omijać. Zapanuje pogoda atlantycka, pochmurna i wietrzna.