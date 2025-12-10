"Rosyjski niedźwiedź" trzyma w łapach śnieg. Czy sypnie nim w stronę Polski?

Kluczowe fakty:
- Nad zachodnią półkulą rozwija się zatoka chłodu, niosąca śnieg i niskie wartości na termometrach. Istnieje szansa, że przed świętami przemieści się ona bliżej naszego kontynentu.
- Czy oznacza to śnieżne święta Bożego Narodzenia w Polsce? Wyliczenia modeli wskazują różne scenariusze, od odwilży po "białą pierzynkę", ale który z nich jest najbardziej prawdopodobny?
- Aktualną prognozę pogody śledź na tvnmeteo.pl.
Zatoka chłodu rozwijająca się w połowie grudnia nad Grenlandią, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi ma podążyć nad Atlantykiem na wschód i objąć przed świętami zachodnią Europę. Reszta kontynentu pozostanie jednak w klinie ciepła rozciągniętym od Bliskiego Wschodu po południową Skandynawię.