Prognoza pogody na ferie zimowe. Czy spadnie śnieg?

Ferie zimowe 2024. W sobotę nieoficjalnie rozpoczną się ferie zimowe na terenie Mazowsza, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Pomorza Zachodniego. Sprawdź, jakiej aury mogą spodziewać się uczniowie z tych regionów, oraz jaka pogoda zapanuje w tym czasie w górach.

Już od soboty nieoficjalnie uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego rozpoczną okres odpoczynku od zajęć w szkołach. Sprawdź prognozę pogody przygotowaną przez synoptyk tvnmeteo.pl Arletę Unton-Pyziołek.

Pogoda na ferie zimowe 2024

PROGNOZA POGODY NA SOBOTĘ, 13 STYCZNIA 2024

W sobotę w województwie dolnośląskim zapanuje duże zachmurzenie. Okresami spodziewane są słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów, w Sudetach do 5 cm. Termometry pokażą do 0/3 stopni Celsjusza, ale w górach temperatura maksymalna nie przekroczy -3/-6 st. C. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający do 50-60 kilometrów na godzinę, w górach do 90 km/h.

Na terenie Mazowsza dzień przyniesie duże zachmurzenie i okresowe opady śniegu do 1-4 cm. Temperatura maksymalna wyniesie 0/-2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

W rejonie Pomorza Zachodniego wystąpi duże zachmurzenie i okresowe opady śniegu z deszczem do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą do 2/4 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-70 km/h.

Uczniowie województwa opolskiego mogą spodziewać się dużego zachmurzenia. Okresami może prószyć słaby śnieg do 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy 0/2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozwijający do 50-60 km/h.

W Karpatach sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Okresowo mogą wystąpi opady śniegu do 1-5 cm. Termometry pokażą w górach -5/-11 st. C Wiatr okaże się zachodni, dość silny, w porywach osiągający do 60-90 km/h.

PROGNOZA POGODY NA NIEDZIELĘ 14 STYCZNIA 2024

Na niedzielę dla województwa dolnośląskiego synoptycy prognozują duże zachmurzenie. Dzień minie na ogół bez opadów, tylko w Sudetach wystąpią opady śniegu do 5 cm. Termometry wskażą 1/3 st. C, a w górach -4/-8 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 50-60 km/h, w górach do 90 km/h.

W Karpatach dzień przyniesie duże zachmurzenie. Wystąpią opady śniegu do 5 cm. Na termometrach zobaczymy -4/-11 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 50-80 km/h.

Na terenie Mazowsza niebo będzie pochmurne. Wystąpią opady śniegu do 2-4 cm. Temperatura maksymalna wyniesie 0/2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach sięgający do 50-70 km/h.

Tego dnia w województwie zachodniopomorskim pojawi się duże zachmurzenie i opady śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Termometry pokażą do 1/3 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

Osoby, które będą spędzać drugi dzień ferii na Opolszczyźnie, powinny spodziewać się dużego zachmurzenia, ale na ogół bez opadów. Na termometrach zobaczymy 1/2 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-60 km/h.

PROGNOZA POGODY NA PONIEDZIAŁEK, 15 STYCZNIA 2024

W poniedziałek oficjalnie rozpoczynają się ferie zimowe na terenie czterech województw.

Na terenie Mazowsza dzień zapowiada się pochmurno. Okresami spodziewane są opady śniegu do 1-4 cm. Termometry pokażą maksymalnie 0/-2 st. C. Wiatr będzie zachodni, przeważnie umiarkowany, okresami dość silny i z porywami do 50-60 km/h.

W województwie zachodniopomorskim zrobi się pochmurno z okresowymi opadami śniegu do 1-3 cm. Temperatura maksymalna sięgnie 0/2 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny i w porywach sięgający 50-60 km/h.

W Karpatach ten dzień przyniesie pochmurną aurę, a okresami również opady śniegu do 1-5 cm. Termometry pokażą -3/-10 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozwijający do 50-80 km/h.

Na Dolnym Śląsku będzie pochmurno. Okresami wystąpią opady śniegu do 1-3 cm, w Sudetach do 5 cm. Na termometrach zobaczymy 1/2 st. C, w górach -5/-9 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach rozwijający do 50-60 km/h., w górach do 90 km/h.

W województwie opolskim dzień zapowiada się pochmurno. Okresowo może padać śnieg do 1-3 cm. Temperatura maksymalna wyniesie 0/2 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny i w porywach sięgający do 50-60 km/h.

PROGNOZA POGODY NA WTOREK, 16 STYCZNIA 2024

Pochmurny wtorek odnotuje się na Mazowszu. Okresami może popadać słaby śnieg do 1 cm. Na termometrach zobaczymy -1/-3 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozwijający prędkość do 50-70 km/h.

W Karpatach spodziewany jest pochmurny dzień z przejaśnieniami. W ciągu dnia może słabo popadać śnieg do 1-2 cm. Temperatura maksymalna w górach wyniesie -5/-11 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 50-80 km/h.

Nad Pomorzem Zachodnim niebo będzie pochmurne. Wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 cm. Termometry pokażą do 0/2 st. C. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający do 60-80 km/h.

W województwie dolnośląskim dzień zapowiada się pochmurno, a w Sudetach możliwy będzie słaby śnieg do 1-2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie 0/1 st. C, w górach -5/-8 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający do 50-60 km/h, w górach do 80-100 km/h.

W województwie opolskim zapanuje pochmurna aura. Na termometrach zobaczymy do -1/1 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr z porywami do 50-60 km/h.

PROGNOZA POGODY NA ŚRODĘ, 17 STYCZNIA 2024

W środę na terenie Mazowsza wystąpi duże zachmurzenie i opady śniegu do 1-2 cm. Termometry wskażą do -1/0 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozwijający do 50-70 km/h.

Na Pomorzu Zachodnim we wtorek niebo będzie pochmurne, spodziewane są również opady śniegu do 2-4 cm. Na termometrach zobaczymy 0/1 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, okresami dość silny, z porywami do 50-60 km/h.

Na terenie województwa opolskiego prognozowane jest duże zachmurzenie, na ogół nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie -1/1 st. C. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągający do 50 km/h.

Osoby przebywające w Karpatach powinny spodziewać się dużego zachmurzenia, ale na ogół bez opadów. Termometry pokażą w górach 0/-5 st. C. Zachodni wiatr będzie silny, w porywach rozwijający do 80-120 km/h.

Na Dolnym Śląsku dzień przyniesie duże zachmurzenie, na ogół bez opadów. Termometry wskażą 0/1 st. C, w górach 0/-4 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50 km/h, w górach do 90 km/h.

