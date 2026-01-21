Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na 5 dni. Już niedługo miejscami sypnie śniegiem

|
Śnieg
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Śnieg w Polsce. Kolejne dni przyniosą sporo zmian w pogodzie. Silny, wschodni wyż osłabi nieco swoje panowanie nad Polską, wpuszczając do nas wilgotniejsze masy powietrza. Oznacza to ocieplenie, ale także powrót opadów śniegu i śniegu z deszczem. Gdzie dosypie go najwięcej?

W skali Europy nad zachodnią i południową Europą wciąż dominują układy niskiego ciśnienia z systemami frontów atmosferycznych. Na wschodzie rozciąga się duży obszar wysokiego ciśnienia ze stopniowo słabnącym, jednak nadal rozległym i silnym syberyjskim wyżem. Jak w poprzednich dniach, w czwartek Polska znajdzie się pomiędzy tymi głównymi ośrodkami barycznymi, w przedniej części niżu i na skraju wyżu. Przed nami jednak zapowiadana przebudowa pola barycznego.

W ostatnich dniach byliśmy niemal w centrum bezchmurnego obszaru nad środkową Europą. Ten obszar z każdym dniem będzie się zawężał, a do Polski stopniowo dopłyną wilgotniejsze masy powietrza. Z południa dotrze do nas cieplejsze powietrze polarne morskie z zasobami wilgoci znad Morza Śródziemnego. Ze wschodu nadal mają płynąć chłodne masy, jednak już zdecydowanie wilgotniejsze. Napływ wilgotniejszego powietrza oznacza oczywiście powrót chmur, opadów oraz frontów w zasięgu Polski. Zrobi się cieplej, szczególnie biorąc pod uwagę średnią dobową temperatury - przy zachmurzeniu będą mniejsze amplitudy dobowe temperatur.

W czwartek pierwsze zmiany widoczne będą na wschodzie kraju, gdzie w drugiej części dnia zaznaczy się stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, a wieczorem - całkowitego. Pojawią się ławice niskich chmur stratus i stratocumulus. W piątek przewaga chmur zaznaczy się już niemal w całym kraju, a z w północno-wschodniej połowie kraju wystąpić mogą wewnątrzmasowe opady śniegu ziarnistego lub drobnego śniegu.

Klatka kluczowa-175915
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek. Ocieplenie

W czwartek o poranku lokalnie możliwe będą punktowe, szybko zanikające mgły i silne zamglenia. Na zachodzie i w centrum kraju przez większość dnia będzie pogodnie i słonecznie i bez zjawisk. Po południu od wschodu w kierunku centrum nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, a następnie całkowitego. Pod wieczór we wschodniej Polsce nie można wykluczyć bardzo drobnego opadu śniegu ziarnistego. Na termometrach zobaczymy od -11/-10 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -8/-4 st. C w centralnych regionach, do 1-2 st. C, a miejscami 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków wschodnich będzie przeważnie słaby i umiarkowany, tylko na północnym wschodzie okresami dość silny, z porywami sięgającymi 30-40 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach silny, w porywach rozwijający prędkość do około 60 km/h.

Piątek zapowiada się pochmurno, ale w południowej i zachodniej części kraju wystąpią niewielkie przejaśnienia. Na północnym wschodzie niewykluczone będą słabe opady drobnego śniegu poniżej 0,5 centymetra. Temperatura wyniesie maksymalnie od -9/-8 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -5/-3 st. C w centrum do, -1/0 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków wschodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-175968
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend. Powróci śnieg i śnieg z deszczem

W kolejnych dniach zachmurzenie całkowite obejmie swoim zasięgiem cały kraj, a opady będą związane z frontami atmosferycznymi. Szczególnie niebezpiecznie będzie na południu kraju, gdzie opady śniegu będą przechodzić w opady mieszane, co wiąże się z wysokim ryzykiem opadów marznących.

W sobotę niebo nad Polską będzie pochmurne. Od południa w głąb kraju przemieszczać ma się strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem - padać nie powinno jedynie na Pomorzu Zachodnim. Na południu wystąpi wysokie ryzyko opadów marznących. Termometry wskażą od -8/-7 st. C na północnym wschodzie, poprzez -3/-2 st. C w centralnej Polsce, do 0-1 st. C na południu. Południowo-wschodni i wschodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny.

Niedziela przyniesie nam pochmurną aurę. W północno-wschodniej Polsce spodziewane są słabe opady śniegu, a na południowym wschodzie - deszczu ze śniegiem, także marznącego. Temperatura maksymalna wyniesie od -7/-5 st. C na północnym wschodzie do 1-2 st. C na południu. Powieje przeważnie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmiennych.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek w Polsce będzie pochmurny, bez opadów jedynie na krańcach północno-wschodnich. W północnej części kraju wystąpić mogą słabe, lokalnie umiarkowane opady śniegu, a na południu - opady mieszane deszczu ze śniegiem, umiarkowane do okresowo intensywnych, możliwie marznących. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od -5/-3 st. C na północnym wschodzie, do -1/1 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
