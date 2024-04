We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na krańcach zachodnich kraju wzrastające do dużego. Pod wieczór możliwe są burze oraz opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 28 st. C w centrum kraju oraz na Śląsku i w Małopolsce. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr, na południu okresami dość silny, w porywach rozpędzający się do 50-60 kilometrów na godzinę.