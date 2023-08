Pogoda na dziś - wtorek 8.08. Deszcz, burze i chłód

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza w rejonie Pomorza, Warmii i Suwalszczyzny, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr, umiarkowany, okresami (głównie podczas burz) dość silny, w porywach na Pomorzu rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.