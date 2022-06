Pogoda na dziś - wtorek, 7.06. Gorąco. Ryzyko wystąpienia burz z gradem

Prognoza pogody na wtorek 7.06 mówi o tym, że przez Polskę będzie wędrować front atmosferyczny, przynoszący opady i burze - również gradowe. Dzień w dużej części kraju zapowiada się także gorąco.

We wtorek zachmurzenie będzie duże i umiarkowane. Pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Od Małopolski, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze, aż po Mazury i Suwalszczyznę opady okażą się bardziej intensywne i spadnie do 10-15 l/mkw. Po południu i wieczorem w tych regionach wystąpią również burze z opadami do 30 l/mkw., niewykluczony jest grad. Bez opadów dzień upłynie tylko w pasie zachodnim i na południowym wschodzie kraju.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać z kierunku południowego i południowo-zachodniego, na ogół słabo i umiarkowanie. W trakcie burz wiatr w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - wtorek, 7.06

Wilgotność powietrza sięgnie 60-80 procent. Na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju będzie odczuwalne ciepło, a na południowym wschodzie - gorąco. Warunki biometeorologiczne na przeważającym obszarze Polski okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek w Warszawie zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami po południu. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko podczas burz dość silny, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 999 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Wtorek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. po południu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 23 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni słaby wiatr, zmienny, z przewagą kierunków północnych. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu wtorek upłynie z dużym zachmurzeniem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Wiatr będzie słaby, powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu po południu i wieczorem. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie we wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane, po południu wzrastające okresami do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, przeważnie słabo, tylko podczas burzy dość silnie. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 984 hPa.

Autor:anw, ps

Źródło: tvnmeteo.pl