Wtorek 7.05 upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami oraz licznymi rozpogodzeniami na północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje północny, umiarkowany, na północy i wschodzie dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.