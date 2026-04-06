Pogoda na dziś - wtorek, 7.04. Z nieba może spaść krupa śnieżna

Grad, krupa śnieżna
Prognoza pogody na poniedziałek
Pogoda na dziś, czyli na wtorek, 7.04. To będzie kolejny dzień, który upłynie nam pod znakiem silnych porywów wiatru. W wielu miejscach popada, miejscami będzie to deszcz ze śniegiem.

We wtorek mieszkańcy większości Polski mogą spodziewać się dużego zachmurzenia - pogodnie ma być tylko na zachodzie i południowym zachodzie. Na północnym wschodzie, w centrum oraz na wschodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 4 l/mkw., a na Warmii, Mazurach i Podlasiu - deszczu ze śniegiem. Lokalnie mogą rozwinąć się burze, które mogą przynieść opady krupy śnieżnej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12-13 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 50-70 kilometrów na godzinę, szczególnie na wschodzie.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na zachodzie i południowym zachodzie do ponad 70 procent na północnym wschodzie. Odczujemy chłód. Warunki biometeo będą niekorzystne we wschodniej połowie kraju i neutralne w zachodniej.

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek w Warszawie utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, które przyniesie przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachody. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Trójmieście także zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie, z którego przelotnie popada. Temperatura wyniesie maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W dzień zachmurzenie we Wrocławiu wzrośnie do umiarkowanego. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek mieszkańców Krakowa czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 993 hPa.

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
