Pogoda na dziś - wtorek 6.12. Deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg

Pogoda na dziś. Wtorek 6.12 zapowiada się z opadami deszczu i śniegu z deszczem. Będą jednak takie miejsca, gdzie w drugiej połowie dnia spadnie sam śnieg. Warunki na drogach będą trudne, a termometry pokażą maksymalnie 6 stopni.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, na pogodę w naszym kraju wpływają pochmurne układy niżowe, które rozciągają się od północnej Skandynawii, przez Europę Środkową, po Morze Śródziemne. W ciągu najbliższych 24 godzin Polska zostanie objęta przez dwa fronty atmosferyczne w umiarkowanie ciepłym powietrzu polarnym, od zachodu jednak zacznie wciskać się zimniejsza masa powietrza znad Morza Norweskiego.

Pogoda na dziś - wtorek 6.12

Wtorek 6.12 przyniesie pochmurną aurę. Pojawią się opady śniegu z deszczem i deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, po południu przechodzące w śnieg do 1-3 centymetrów na zachodzie i północy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3-4 st. C w centrum, do 5-6 st. C na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce. Powieje zachodni wiatr, tylko na wschodzie będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek wszędzie przekroczy 90 procent. Mieszkańcy większości Polski odczują pogodę jako zimną i wilgotną. Zapowiada się niekorzystny biomet.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek zachmurzenie w Warszawie będzie duże, okresami pojawią się opady deszczu i śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia 3 st. C. Powieje południowy, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 1001 hPa, będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie we wtorek będzie duże, a okresami pojawią się opady śniegu z deszczem i śniegu. Termometry pokażą do 3 st. C. Powieje południowy, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 1017 hPa, będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Dzień w Poznaniu zapowiada się z dużym zachmurzeniem oraz okresowymi opadami śniegu z deszczem i śniegu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 3 st. C. Powieje południowy skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Drugi dzień tygodnia we Wrocławiu upłynie z dużym zachmurzeniem. Okresami pojawi się śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje południowy, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na wtorek w Krakowie prognozowane jest duże zachmurzenie z okresowymi opadami deszczu oraz śniegu z deszczem. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 987 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

