Pogoda na dziś - wtorek, 31.03. W dzień przydadzą się parasole, będzie chłodno

Pogoda na dziś - wtorek, 31.03. Dzień okaże się pochmurny w wielu regionach kraju, miejscami popada deszcz. Temperatura ledwie przekroczy 10 stopni.

Wtorek zapowiada się z dużym i całkowitym zachmurzeniem z przejaśnieniami, lokalnie - rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie, krańcach wschodnich oraz w drugiej części dnia na zachodzie pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach śniegu 5-10 cm, a nawet do 15-20 cm.

Na termometrach zobaczymy od 8-9 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do lokalnie 10-11 st. C w centrum i na wschodzie. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr.

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza we wtorek okaże się najwyższa na krańcach północno-zachodnich i południowo-wschodnich - przekroczy 95 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeo będą na ogół neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami oraz brak opadów. Temperatura maksymalna w Warszawie wyniesie 11-12 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany i porywisty wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale padać nie będzie. Na termometrach w Sopocie, Gdyni i Gdańsku zobaczymy do 8-9 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek czeka nas duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu w godzinach popołudniowych. Termometry pokażą w Poznaniu do 8-9 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia, ale padać nie powinno. Na termometrach we Wrocławiu ujrzymy 8-9 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, porywisty wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie niebo we wtorek będzie pochmurne, okresami popada słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 9-10 st. C. Słaby wiatr nadciągnie z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie się wahać.

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
