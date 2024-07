Wtorek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia kłębiastego. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okaże się dość silny, w porywach może rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.