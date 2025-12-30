Pogoda na dziś - wtorek, 30.12. Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne

Pogoda na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek większość Polski czeka zmienne zachmurzenie, przeważnie umiarkowane i duże. Lokalnie zaznaczą słabe i umiarkowane opady śniegu rzędu 2-5 centymetrów. Mocniej, do 10-20 cm, popada w północno-wschodniej Polsce. Termometry pokażą maksymalnie od -2/-1 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 0 st. C w centrum, do 1-2 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Podmuchy osiągną do 40-60 kilometrów na godzinę, a w pasie wybrzeża - nawet do 80-100 km/h, powodując zamiecie i zawieje śnieżne.

Pogoda na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce do ponad 80 procent na północnym wschodzie. W większości kraju odczujemy chłód, a częściowo w centralnej i północno-wschodniej Polsce, z powodu napływu arktycznego powietrza - zimno. Warunki biometeo niekorzystnie wpłyną na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Dzień w Warszawie zapowiada się pochmurnie. Pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -1/0 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, porywisty. Ciśnienie się waha, w południe osiągnie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek przyniesie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pochmurną aurę z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi, przelotnymi opadami śniegu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 0-1 st. C. Powieje silnie i porywiście z północnego wschodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Dziś mieszkańców Poznania czeka duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0-1 st. C. Da się odczuć umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek niebo nad Wrocławiem zakryją chmury. Z jednej strony pojawią się rozpogodzenia, z drugiej strony - przelotne opady śniegu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 0-1 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie wystąpi zaznaczy się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2/-1 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, porywisty. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 985 hPa.

Warunki drogowe we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl