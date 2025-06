Dziś na wschodzie i południowym wschodzie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami (5-10 l/mkw., podczas burz 20-30 l/mkw.). W pozostałych regionach będzie pogodnie, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Podlasiu, przez 23-24 st. C w centrum, do 24-25 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny i porywisty.