Pogoda na dziś - wtorek 29.08. U jednych 17, u drugich 35 stopni

Pogoda na dziś. Deszcz we wtorek 29.08 pojawi się w niemal całej Polsce. W części kraju wystąpią burze z silnym wiatrem, którym może towarzyszyć grad. Będzie bardzo duża różnica temperatury między najchłodniejszym a najcieplejszym miejscem.

We wtorek w północnej i zachodniej części kraju zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. W rejonie Pomorza spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie zmienne oraz pojawią się burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru o prędkości 60-80 kilometrów na godzinę, miejscami możliwy jest również grad. Pogodnie i bez opadów przez cały dzień będzie na Białostocczyźnie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Pomorzu do 34 st. C na Podkarpaciu, lokalnie jednak na krańcach wschodnich możliwe jest nawet 35 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie wiać słabo i umiarkowanie.