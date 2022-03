Pogoda na dziś - wtorek, 29.03. Opady deszczu, do 14 stopni

Pogoda na dziś, czyli wtorek 29.03, zapowiada się pochmurnie. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a miejscami silniejszy wiatr. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy do 14 stopni Celsjusza.

Wtorek 29.03 przyniesie sporo chmur. Miejscami spadnie słaby, przelotny deszcz. Pod koniec dnia na północy kraju może popadać również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni wiatr.

Warunki biometeorologiczne we wtorek

We wtorek wilgotność powietrza będzie przeważnie wyrównana, na poziomie 80 procent, tylko na krańcach północnych może przekroczyć 90 procent. W całej Polsce odczujemy chłód, a biomet będzie niekorzystny.

Warunki biometeo we wtorek

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Zachmurzenie okaże się duże. Popada słaby, przelotny deszcz. Po południu możliwy jest deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Zachmurzenie będzie duże. Chwilami pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie z zachodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 979 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Prognozowane jest duże zachmurzenie, pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 998 hPa.