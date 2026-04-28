Prognoza Pogoda na dziś - wtorek, 28.04. Będzie chłodno, miejscami zimno. Lokalnie pokropi deszcz Damian Zdonek |

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek czeka nas zmienne zachmurzenie - od małego na południu i zachodzie do umiarkowanego i dużego na pozostałym obszarze kraju. Na północnym wschodzie Polski pojawią się słabe, przelotne opady deszczu o sumie 1-2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 10-11 st. C w centralnych regionach, do 13-14 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany, na wschodzie w porywach dość silny wiatr z północy i północnego wschodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wahać się będzie od 40 do ponad 60 procent. W przeważającej części kraju odczujemy chłód, tylko na północnym wschodzie i wschodzie będzie zimno. Warunki biometeo okażą się neutralne, jedynie na północnym wschodzie i wschodzie - niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka we wtorek duże zachmurzenie, ale padać nie powinno. Termometry wskażą maksymalnie 10-11 st. C. Wiatr północny, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie duże zachmurzenie. Możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 8-9 st. C. Wiatr z północy powieje umiarkowanie, chwilami porywiście. Ciśnienie w południe wyniesie 1027 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Na wtorek w Poznaniu prognozuje się pogodna aurę bez opadów. Słupski rtęci pokażą 13-14 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pogodny i słoneczny wtorek bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 13-14 st. C. Powieje północn-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, nie powinno padać. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11-12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie wzrastać.