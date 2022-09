Pogoda na dziś - wtorek, 27.09. Strefa opadów przejdzie przez Polskę

Pogoda dziś, czyli we wtorek 27.09, zapowiada się z opadami niemalże w całym kraju. Miejscami spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą całkiem przyjemne wartości.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na dziś - wtorek, 27.09

We wtorek 27.09 na wschodzie Polski rano mogą pojawić się mgły, jednak gdy ustąpią, rozpogodzi się. Nie powinno tam też padać. Na pozostałym obszarze kraju spodziewamy się wędrówki opadów deszczu o natężeniu 5-15 litrów na metr kwadratowy.

Termometry pokażą od 14 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych, skręcający na zachód.

Pogoda na wtorek 27.09

Warunki biometeorologiczne we wtorek 27.09

We wtorek 27.09 największą wilgotność powietrza odnotujemy na zachodzie Polski, tam przekroczy 90 procent. W pozostałych regionach utrzyma się na poziomie 70-80 procent. Na wschodzie kraju odczujemy komfort termiczny, a na zachodzie - chłód. Prawie wszędzie biomet okaże się niekorzystny, a tylko na wschodzie - neutralny.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy nad ranem mogą spodziewać się mgieł. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże. Termometry wskażą do 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 988 hPa, początkowo będzie spadać, a wieczorem zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na dziś - Gdańsk

We wtorek zachmurzenie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie duże, a w drugiej części dnia spadnie deszcz. Termometry pokażą do 16 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa, będzie wolno spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu we wtorek będzie pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na zachodni wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 986 hPa, początkowo będzie spadać, a następnie zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Pod koniec dnia będzie można liczyć na rozpogodzenia. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 982 hPa, początkowo będzie spadać, a następnie zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

Na wtorkowy poranek Krakowie prognozowane są mgły. W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne z przewagą dużego. Po południu może popadać. Termometry wskażą maksymalnie do 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Pod koniec dnia jego kierunek zmieni się na zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 970 hPa, początkowo będzie spadać, a wieczorem zacznie rosnąć.

Warunki drogowe we wtorek 27.09 tvnmeteo.pl

Autor:anw,dd

Źródło: tvnmeteo.pl