Pogoda na dziś - wtorek 27.06. Burze z gradem, ulewy, bardzo silny wiatr i nie więcej niż 22 stopnie

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. We wschodniej części kraju pojawią się opady deszczu oraz burze z gradem i lokalnymi ulewami do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy, a także porywami wiatru do 80-100 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze Polski będzie przelotnie padać do 5-15 l/mkw., a w rejonie Pomorza może również zagrzmieć. Bez opadów dzień upłynie na Dolnym Śląsku.