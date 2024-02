Pogoda na dziś - wtorek 27.02. Duże różnice temperatury między północą a południem

Pogoda na dziś. We wtorek 27.02 termometry wskażą od 6 do niemal 20 stopni Celsjusza. Tam, gdzie będzie najchłodniej, pojawią się opady deszczu. W innych regionach można spodziewać się wielu chwil ze słońcem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w większości kraju południowy, tylko na północnym zachodzie powieje z północy.