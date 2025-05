Dziś na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. W pasie od Pomorza i Warmii przez centrum po Śląsk wystąpić mogą przelotne opady deszczu do 2 l/mkw. Przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. pojawią się również na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Temperatura maksymalna będzie wyrównana, od 20 st. C na Pomorzu i południowym wschodzie kraju do 22 st. C miejscami na zachodzie i w centrum. Wiatr będzie północno-zachodni, tylko na zachodzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.