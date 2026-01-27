Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek rano w Polsce lokalnie mogą snuć się mgły, silne zamglenia i stopniowo zanikające opady mżawki szczególnie w centralnych i wschodnich regionach. Poza tym dzień przyniesie nam zachmurzone niebo, z przejaśnieniami głównie na południu, częściowo także w centralnej Polsce. Na północnym zachodzie przez większość dnia ma padać słaby deszcz ze śniegiem i sam mokry śnieg, a na północnym wschodzie - słaby, zanikający deszcz i mżawka. Rano i przed południem opady mogą być marznące, ale mają występować lokalnie i z niewielką intensywnością. Temperatura wyniesie maksymalnie od 0-1 stopni Celsjusza na północy Polski do 2-4 st. C w regionach południowych. Wiatr z kierunków zmiennych okaże się przeważnie słaby.

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od około 70 do ponad 90 procent. W niemal całym kraju będzie chłodno, tylko mieszkańcy południowych regionów odczują komfort termiczny. Aura korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie na południu Polski. Poza tym warunki biometeo będą niekorzystne na północy, północnym zachodzie i krańcach wschodnich, w pozostałych regionach - neutralne.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno. Nad ranem i wieczorem prognozuje się silne zamglenie, a nawet mgłę oraz śladowe opady mżawki. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 1 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry pokażą 991 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Sopot, Gdynia

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie wtorek zapowiada się pochmurno. Okresami wystąpią słabe, przejściowo marznące opady deszczu i deszczu ze śniegiem, którym towarzyszyć będzie zamglenie. W ciągu dnia termometry wskażą do 1 st. C. Zmienny wiatr będzie słaby. Na barometrach zobaczymy w południe 1003 hPa, ciśnienie ma się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek w Poznaniu zapanuje pochmurne niebo oraz słabe, występujące okresowo opady śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. W południe ciśnienie wyniesie 991 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek upłynie we Wrocławiu pod znakiem przeważnie dużego zachmurzenia. W pierwszej części dnia okresowo możliwy będzie słaby śnieg z deszczem lub mokry śnieg. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 2 st. C. Zmienny wiatr będzie słaby. Ciśnienie będzie się wahać, barometry pokażą w południe 988 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie we wtorek zapowiadane jest duże zachmurzenie, początkowo także mgła. Nie powinno padać. Termometry wskażą do 4 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie ma się wahać, w południe na barometrach zobaczymy 977 hPa.