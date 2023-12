Pogoda na dziś - wtorek 26.12. W ten deszczowy dzień zobaczymy 12 stopni na termometrach

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie, ale niebo będzie się przejaśniać. Okresowo pojawią się opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy, na Podlasiu przejściowo ze śniegiem. Mniej opadów będzie w południowej Polsce, bo do do 1-5 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centralnych regionach kraju, do 12 st. C w Małopolsce. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość 50-80 kilometrów na godzinę. Nad morzem podmuchy będą silniejsze, sięgając do 90 km/h, a w górach - nawet powyżej 100 km/h.