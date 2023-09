Pogoda na dziś - wtorek 26.09. Bardzo ciepło z korzystnym biometem

Pogoda na dziś - wtorek 26.09

Wtorek przyniesie na ogół pogodną aurę, ale w północnej i zachodniej Polsce niebo zasnuje grubsza warstwa chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, poprzez 26 st. C w centralnych regionach kraju, do 27 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunku południowo-wschodniego.