Prognoza Pogoda na dziś - wtorek, 26.05. Zaświeci słońce, tylko miejscami może pokropić Arleta Unton-Pyziołek

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek niebo nad prawie całą Polską będzie słoneczne. W ciągu dnia w północnych regionach zachmurzenie wzrośnie, a na Wybrzeżu i Pomorzu może przelotnie padać deszcz do 1-2 litrów na metr kwadratowy. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 27 st. C w regionach centralnych, do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, na wschodzie rozwijający w porywach prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę, zaś na północy - do 80 km/h.

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 50 procent w regionach południowych i centralnych do ponad 60 procent na krańcach północnych. W całym kraju powinno być nam ciepło. Zapanują głównie korzystne warunki biometeorologiczne, neutralne tylko na północy kraju.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie wtorek przyniesie słoneczne niebo, tylko wieczorem chmur będzie więcej. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 25 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, z porywami do 60 km/h. W południe barometry pokażą 1008 hPa, ciśnienie ma spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia termometry wskażą do 24 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijając do 60-80 km/h. Ciśnienie będzie spadać, a na barometrach zobaczymy w południe 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek w Poznaniu zapanuje słoneczne niebo. Na termometrach zobaczymy do 27 st. C. Umiarkowany, momentami dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 1014 hPa, ma spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek upłynie we Wrocławiu pod znakiem słońca. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 29 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany. Ciśnienie ma spadać, barometry pokażą w południe 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie we wtorek spodziewana jest słoneczna aura. Termometry wskażą do 27 st. C. Umiarkowany, momentami dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 998 hPa, ciśnienie będzie spadać.