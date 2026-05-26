Pogoda na dziś - wtorek, 26.05. Zaświeci słońce, tylko miejscami może pokropić

Pogoda na dziś. Wtorek 26.05 przyniesie nam sporo słońca i ciepła - na termometrach zobaczymy od 20 do nawet 29 stopni Celsjusza. Jedynie lokalnie mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Miejscami warto również uważać na silne podmuchy wiatru.

We wtorek niebo nad prawie całą Polską będzie słoneczne. W ciągu dnia w północnych regionach zachmurzenie wzrośnie, a na Wybrzeżu i Pomorzu może przelotnie padać deszcz do 1-2 litrów na metr kwadratowy. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 27 st. C w regionach centralnych, do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, na wschodzie rozwijający w porywach prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę, zaś na północy - do 80 km/h.

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 50 procent w regionach południowych i centralnych do ponad 60 procent na krańcach północnych. W całym kraju powinno być nam ciepło. Zapanują głównie korzystne warunki biometeorologiczne, neutralne tylko na północy kraju.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie wtorek przyniesie słoneczne niebo, tylko wieczorem chmur będzie więcej. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 25 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, z porywami do 60 km/h. W południe barometry pokażą 1008 hPa, ciśnienie ma spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia termometry wskażą do 24 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijając do 60-80 km/h. Ciśnienie będzie spadać, a na barometrach zobaczymy w południe 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek w Poznaniu zapanuje słoneczne niebo. Na termometrach zobaczymy do 27 st. C. Umiarkowany, momentami dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 1014 hPa, ma spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek upłynie we Wrocławiu pod znakiem słońca. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 29 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany. Ciśnienie ma spadać, barometry pokażą w południe 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie we wtorek spodziewana jest słoneczna aura. Termometry wskażą do 27 st. C. Umiarkowany, momentami dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 998 hPa, ciśnienie będzie spadać.

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
