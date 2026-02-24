Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek, 24.02. To będzie dzień z szerokim wachlarzem opadów

|
Śnieg, deszcz ze śniegiem
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Wtorek, 24.02 przyniesie pochmurną aurę z prawdziwym wachlarzem opadów. U jednych będzie padał deszcz, u innych - deszcz ze śniegiem, a będą też rejony, gdzie sypnie śniegiem. W całym kraju temperatura maksymalna przekroczy zero.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

We wtorek prognozowana jest pochmurna aura z niewielkimi przejaśnieniami. Okresami spadnie deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy, a na północnym wchodzie i na pogórzu - deszcz ze śniegiem. Karpaty nawiedzą z kolei dość obfite opady śniegu rzędu 5-10 centymetrów. W ciągu dnia w północnej części kraju opady zanikną. Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 stopni Celsjusza na Warmii i Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Wiatr wiejący z północnego zachodu będzie na ogół umiarkowany, ale na wschodzie i południu - okresami dość silny, osiągający w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-246981
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa w południowo zachodniej Polsce, gdzie wyniesie 70 procent, a najwyższa okaże się na północy, gdzie przekroczy 95 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, ale pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-246968
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie mieszkańcom Warszawy duże zachmurzenie i okresowe opady deszczu, które będą zanikać po południu. Temperatura sięgnie 5 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1000 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zaznaczy się duże zachmurzenie. Ponadto mogą wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem. Słupki rtęci wskażą 4 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek upłynie w Poznaniu pod znakiem dużego zachmurzenia z okresowymi opadami deszczu, które po południu będą zanikać. Na termometrach pokaże się maksymalnie 7 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek przyniesie mieszkańcom Wrocławia duże zachmurzenie z okresowymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowanie, okresami dość silnie z północnego zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek niebo w Krakowie będzie zachmurzone w dużym stopniu. Okresami pojawią się opady deszczu, które na południe od Krakowa będą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 988 hPa.

Klatka kluczowa-246955
Warunki drogowe we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodyprognoza
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pojawią się roztopy
Tu roztopy wciąż będą niebezpieczne. Są alarmy drugiego stopnia
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Poziom rzek się podnosi. Więcej pomarańczowych alertów
Szczecińskie Jasne Błonia zalane po roztopach
Klimatolog: woda roztopowa pomoże, ale na dłuższą metę nie rozwiąże problemu
Polska
Interwencja strażaków po zalaniu spowodowanym roztopami
Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków
Polska
Deszcz, noc
Noc na plusie, ale z opadami
Kot z czworgiem uszu
Zgredek - czworouszny czworonóg został gwiazdą mediów
Ciekawostki
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
10 centymetrów śniegu, tęgi nocny mróz i napływ "gorąca" znad Afryki
Do zawalenia się stodoły doszło w miejscowości Laśmiady
Dach zawalił się i przygniótł krowy
Polska
ventusky-rain-3h-20260224t0000-52n19e
Deszcz zamiast mrozu. Mapy pokazują, gdzie pada
Śnieżyca na Times Square w Nowym Jorku
Pierwszy taki alert od trzech dekad. Nor'easter szaleje
Świat
deszcz, ulewa, noc
Wiele deszczowych miejsc, temperatura sięgnie 10 stopni. Pogoda na dziś
USA
Odwołane loty, zakaz przemieszczania się. Nor'easter zagraża USA
Świat
Zła jakość powietrza w Seulu
Wydano ostrzeżenia przed smogiem. Mieszkańcy założyli maseczki
Smog
deszcz, ulewa, noc
Deszczowa noc, w dzień mocniej powieje
Sowy
Sześciu niezwykłych gości na ogrodzeniu. "Pierwszy raz widzę coś takiego"
Polska
Międzynarodowy zespół naukowców wykonał najgłębszy na świecie odwiert w rejonie Antarktydy
Rekordowy odwiert na Antarktydzie. "Niczym wehikuł czasu"
Nauka
W Hiszpanii nastała wiosenna aura
Ponad 20 stopni na termometrach. Wszystko za sprawą antycyklonu
Świat
Żółwie wróciły na wyspę
Wyginęły prawie 200 lat temu, właśnie wróciły
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Idzie ciepło, jakiego dawno Polska nie widziała
Rakieta SLS z modułem Orion - misja Artemis II
"Przerwa w dopływie helu". Kluczowa misja NASA i wielki znak zapytania
Nauka
Idzie ocieplenie
Rewolucyjna zmiana. "Czeka nas zupełnie inna pogoda"
Tomasz Wasilewski na drodze lodowej na Morzu Bałtyckim
Droga lodowa na Bałtyku. Sprawdzili ją nasi dziennikarze
Świat
Może padać deszcz
Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Pogoda na dziś
Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Białymstokiem
Polska
Możliwy deszcz ze śniegiem
Noc pod znakiem opadów, miejscami marznących
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Sobota pachniała wiosną
Polska
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Świat
Odwilż, roztopy, idzie wiosna, pogoda
Temperatura mocno poszybuje. Ile stopni będzie
Roztopy, odwilż, Polska
"Śnieg zacznie się intensywnie topić". Co to dla nas oznacza
Polska
Aktywność fizyczna, sport zimą
"To najtrudniejszy czas". Ta grupa jest szczególnie narażona
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom