Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

We wtorek prognozowana jest pochmurna aura z niewielkimi przejaśnieniami. Okresami spadnie deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy, a na północnym wchodzie i na pogórzu - deszcz ze śniegiem. Karpaty nawiedzą z kolei dość obfite opady śniegu rzędu 5-10 centymetrów. W ciągu dnia w północnej części kraju opady zanikną. Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 stopni Celsjusza na Warmii i Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Wiatr wiejący z północnego zachodu będzie na ogół umiarkowany, ale na wschodzie i południu - okresami dość silny, osiągający w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa w południowo zachodniej Polsce, gdzie wyniesie 70 procent, a najwyższa okaże się na północy, gdzie przekroczy 95 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, ale pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie mieszkańcom Warszawy duże zachmurzenie i okresowe opady deszczu, które będą zanikać po południu. Temperatura sięgnie 5 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1000 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zaznaczy się duże zachmurzenie. Ponadto mogą wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem. Słupki rtęci wskażą 4 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek upłynie w Poznaniu pod znakiem dużego zachmurzenia z okresowymi opadami deszczu, które po południu będą zanikać. Na termometrach pokaże się maksymalnie 7 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek przyniesie mieszkańcom Wrocławia duże zachmurzenie z okresowymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowanie, okresami dość silnie z północnego zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek niebo w Krakowie będzie zachmurzone w dużym stopniu. Okresami pojawią się opady deszczu, które na południe od Krakowa będą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 988 hPa.

Warunki drogowe we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl