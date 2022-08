Pogoda na dziś - wtorek 23.08. Przydadzą się parasole, będzie grzmiało. Maksymalnie 31 stopni

Pogoda na dziś. We wtorek w całym kraju będzie pochmurno. W wielu regionach przelotnie popada, niewykluczone są burze z gradem, podczas których suma opadów może sięgnąć 40 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 20 do 31 stopni Celsjusza.

We wtorek możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Pojawią się przelotne opady deszczu do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. W pasie od Podkarpacia, Małopolski i Śląska, przez centrum kraju, po Kujawy, Kaszuby i Warmię wystąpią burze z gradem, podczas których może spaść do 20-40 l/mkw. deszczu. Padać nie powinno wyłącznie na Podlasiu. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Lubelszczyźnie. Słabo i umiarkowanie powieje ze wschodu, na zachodzie z północy. Podczas wyładowań porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość 80-100 kilometrów na godzinę.