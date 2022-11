Pogoda na dziś - wtorek 22.11. W części kraju spadnie śnieg. U jednych mróz, u innych nawet 6 stopni

Pogoda na dziś. Śnieg we wtorek 22.11 popada słabo na północnym wschodzie Polski. W pozostałych regionach opadów się nie spodziewamy, ale będzie przeważać pochmurna i mglista aura. Termometry wskażą maksymalnie od -2 do 6 stopni Celsjusza.

We wtorek będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju pojawią się opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie około 70-80 procent. Mieszkańcy północnych i częściowo zachodnich regionów odczują zimno, a na pozostałym obszarze Polski będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Na wtorek dla Warszawy prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 995 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przyniesie duże zachmurzenie, możliwe są także słabe opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańcy Poznania we wtorek powinni spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 3 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek przyniesie we Wrocławiu umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się we wtorek umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 5 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 980 hPa.

