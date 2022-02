Pogoda na dziś - wtorek 22.02. Spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg

Pogoda na dziś. Wtorek zapowiada się pochmurno z opadami mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem. Porywy wiatru nie powinny sięgać więcej niż 60 kilometrów na godzinę. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale będą pojawiać się większe przejaśnienia. Wystąpią okresowe opady mokrego śniegu do 2 centymetrów i deszczu ze śniegiem do 3 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Z kierunku zachodniego i północno-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach dochodząc do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo na wtorek

Wilgotność powietrza znajdzie się na poziomie 70-90 procent, przy czym najwyższa będzie na północnym wschodzie kraju. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotny deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 994 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotny deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach dojdzie 50-60 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, opady przelotnego deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C. Wiatr będzie północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotny deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie do 6 st. C. Powieje północno-zachodni umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotny deszcz ze śniegiem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C. Wiatr będzie północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 985 hPa.

Autor:dd, ps

Źródło: tvnmeteo.pl