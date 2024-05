Pogoda na dziś. Wtorek 21.05 zapowiada się z pochmurną, deszczową, a nawet burzową aurą. Wyładowaniom znów mogą towarzyszyć ulewy. Termometry pokażą nawet 28 stopni. Jeśli chodzi o warunki biometeo, to okażą się one niekorzystne w całej Polsce.

We wtorek na północy, północnym wschodzie, wschodzie i południu Polski pojawi się sporo chmur. Zapowiadane są opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy, a także burze , którym mogą towarzyszyć ulewy - opady mogą osiągać do 30 l/mkw. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

Temperatura wyniesie w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 28 st. C w pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę, po Mazowsze. Wiatr będzie wschodni i południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Jedynie podczas burz jego porywy będą silniejsze.

Warunki biometeo we wtorek 21.05

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek w Warszawie będzie pogodnie, po południu pojawi się więcej chmur. Temperatura dojdzie nawet do 28 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, w południe wyniesie 1000 hPa.